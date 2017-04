Douwe Bob nieuwe coach bij The Voice Kids

Iris wint The Voice Kids

23:08 De 15-jarige Iris heeft vanavond in een spannende finale de winst in The Voice of Holland in de wacht gesleept. Iris, afkomstig uit het team van Ali B., wint een studiebeurs van 25.000 euro. Met haar vertolkingen van Sorry en I can't live without you wist het zangtalent veel indruk te maken.