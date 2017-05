Douwe Bob staat poedelnaakt in de nieuwe editie van de L’HOMO. De zanger hoefde niet lang te twijfelen toen hij voor gay-editie van de Linda werd gevraagd. ,,Toen ik gevraagd om in het blad te poseren werd heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Het streelt natuurlijk je ego. Te gek dat ik op de cover van zo’n magazine mag staan. Als ik één jochie of meisje ermee kan helpen, is het alle moeite meer dan waard geweest.”