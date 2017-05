Drie Boer Zoekt Vrouw-baby's op komst

Hiernaast zijn nog twee baby's op komst van deelnemers aan de boerendatingshow. Leo en zijn Eline verwachten ook een kindje. De Betuwse koeienboer maakte in 2015 indruk met zijn levensverhaal. Hij was net 8 maanden gelukkig getrouwd, maar toen overleed zijn vrouw. Leo had het moeilijk in de uitzendingen en leek nog niet klaar voor een nieuwe liefde.



,,Helemaal super", zegt hij over het mooie nieuws. ,,Allereerst dat ik weer een vriendin heb. Over een week of zes gaan we trouwen én ze is zwanger. Wat wil je nog meer eigenlijk?"