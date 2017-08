Drie shows R. Kelly afgezegd wegens slechte verkoop

Carolina Dijkhuizen ook op Robinson-eiland

20:51 Carolina Dijkhuizen is een van de bekende Nederlanders die dit jaar meedoen aan Expeditie Robinson. De musicalster, voor wie de opnames er al weer op zitten, stelt dat meedoen het tofste was wat ze ooit heeft meegemaakt. Hoewel het vaak 'afschuwelijk' was, kan ze deelnemen aan het programma iedereen aanraden.