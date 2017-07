Dries Roelvink wil nog steeds beleggen na verliezen drie ton

Moet Rick Brandsteder echt de cel in?

7:20 Presentator Rick Brandsteder (33) hoort vandaag in het gerechtshof van Amsterdam of hij twee weken de cel in moet voor een klap die hij uitdeelde in het uitgaansleven. De zoon van Ron Brandsteder komt niet voor het eerst in opspraak. Wij zetten vijf incidenten op een rijtje.