'Dutch Giant' op zoek naar een grote filmrol in Cannes

Nederland schittert in de hoofdprogramma's van het festival van Cannes door afwezigheid dit jaar. Maar dat betekent niet dat er geen Nederlanders rondlopen op de boulevard op zoek naar een kans in een buitenlandse filmproductie. Sommigen vallen direct op, zoals Olivier Richters, met zijn 2 meter 18 de op een na langste Nederlander. De 27-jarige bodybuilder en ondernemer speelde bijrolletjes in Nederlandse producties en hoopt in Cannes contacten te leggen voor mogelijk een buitenlandse carrière.

,,Ik ben niet arrogant, ik ben gewoon een jongen die droomt en denkt dat hij genoeg in huis heeft om een poging te wagen", bekent de Hilversummer eerlijk. Richters is een bezienswaardigheid; op de Croisette, de lange straat langs het strand, spreken mensen hem doorlopend aan voor een foto. 'The Dutch Giant', een bijnaam die hij in de loop der jaren kreeg, is er aan gewend. ,,Dankzij mijn lengte ben ik in dit leven gerold."

Op zijn twintigste was Richters uitgegroeid. Hij was toen 90 kilo en ,,zag er niet uit, zo'n lange dunne slungel". Daarom verdiepte hij zich in het opbouwen van spiermassa en ging heel hard trainen; gemiddeld kweekte hij per jaar 10 kilo spieren extra. Richters richtte zelfs de succesvolle website MuscleMeat op die zich heeft gespecialiseerd in voeding voor sporters.

Audities

Zijn opvallende verschijning leverde de twintiger kleine rolletjes op in Nederlandse tv-series als GTST, Fashion Planet en De TV-Kantine - altijd typecasting als bouncer of boef. ,,Maar als het gaat om casting op lengte is Nederland een ramp", verzucht hij. ,,Bij de meeste bureaus wordt er niet eens naar lengte gevraagd. En de beloning is heel slecht, 70 euro per dag is eerder regel dan uitzondering."

Dus groeide in zijn hoofd het plan om eens internationaal zijn geluk te gaan beproeven. Een kans om aan het werk te gaan voor het Amerikaanse worstelkanaal WWE liet hij drie jaar terug schieten omdat hij toen net zijn voedingssite was begonnen. Maar nu acht Richters de tijd rijp; met een Amerikaanse agent gaat hij deze zomer een maand naar Los Angeles om contacten te leggen en audities te doen. Hun bezoek aan Cannes is ter voorbereiding op deze reis.

Unicum

Het ontbreken van een showreel met materiaal kan een probleem zijn, merkt hij nu al; zijn grootste internationale wapenfeit tot nu toe is een Amerikaanse wodkareclame waarin de Nederlander figureerde. ,,Je moet één persoon overtuigen je een kans te geven", knikt hij. En het is mogelijk - acteurs als de onlangs overleden Richard Kiel bouwden een succesvolle carrière op vanwege hun lengte. ,,Hij speelde Jaws, de wereldberoemde schurk in twee Bond-films. Volgens mijn agent zou het een geweldig idee zijn om mij bij de producenten onder de aandacht te brengen als zoon van Jaws - ze hebben de afgelopen films al meer oude personages uit de vroegere films teruggebracht."