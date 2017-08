Dwalen door het sprookjeshuis van Wibi Soerjadi in Diepenheim

InterviewHij noemt zijn Villa Peckedam in Diepenheim een ‘echte Wibi-plek.’ Pianist Wibi Soerjadi heeft in Twente zijn droomhuis gevonden en deze site mocht er als eerste rondkijken. ,,Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest.”

Volledig scherm In zijn nieuwe huis heeft de pianist nog 'maar' 25 kamers, hij was er 42 gewend. © Shody Careman Zijn vorige huis, Landgoed Wulperhorst in Zeist, telde 42 kamers en in die zin moet Wibi Soerjadi (47) een stapje terugdoen.



Villa Peckedam in het Twentse Diepenheim heeft 25 kamers - nog altijd een respectabel aantal voor een man alleen - maar dat voelt voor de pianist juist ‘intiemer’ dan bij zijn vorige stulp.



,,Toen ik besloot uit Zeist te vertrekken (‘Ja, ik heb inmiddels een koper gevonden’) bezichtigde ik tientallen huizen in heel Nederland. Bij dit huis wist ik meteen: dit is een echte Wibi-plek. Letterlijk een sprookjeshuis. Ik voelde me onmiddellijk thuis, zag al helemaal voor me hoe ik het zou inrichten.”

Rust en vrede

Villa Peckedam ligt verscholen tussen bomen en bosschages in het Twentse land. Zo’n plek waar rust en vrede al eeuwen vanzelfsprekend zijn. Net als de aangeboren vriendelijkheid van de inwoners van het ruim 2500 zielen tellende stadje, dat tot de gemeente Hof van Twente behoort.



,,Iedereen groet hier elkaar op straat. ‘Fijne dag…’ Nou, dat hoor je in het Westen niet meer. Toen ik boodschappen ging doen bij de Spar werd ik welkom geheten door de filiaalmanager. In Diepenheim boden mensen spontaan hun hulp aan bij de verhuizing.”



Villa Peckedam anno 1898 behoorde de gegoede burgeres Henriëtte Frances Wilhelmina Elisabeth Schimmelpenninck, voor wie het speciaal werd gebouwd en die er tot 1907 verbleef. Daarna vestigde de bekende tuinarchitect Hugo Poortman zich in het pand aan de Goorseweg.

Volledig scherm Wibi Soerjadi is dol op Disney. © Shody Careman ,,Het is een huis met een historie, dat voel je. En overal waar je kijkt is het groen. Ik heb elke dag het idee dat ik op vakantie ben. In Zeist zat ik nooit in de tuin. Veel te vlak en uitgestrekt. Hier heb je allerlei heerlijke hoekjes.”



Trots gidst Wibi Soerjadi het bezoek door zijn huis, waar op sommige plekken schilders nog bezig zijn met een laatste likje verf.

,,Elke kamer heeft een eigen thema, een eigen sfeer”, vertelt de gastheer. Zo is er de Disney-kamer waar hij zijn pluchen tekenfilmfiguren heeft uitgestald. In het huis is een bescheiden bioscoop ingericht, met op de achterste rij manshoge uitvoeringen van de mopperaars uit de Muppet Show, de heren Waldorf en Statler.

De biljartkamer (‘Ik ben dol op pool’) ontbreekt evenmin, evenals de zogeheten Arcade Room waar reusachtige spelautomaten staan opgesteld. Je kunt er virtueel racen en schieten en ouderwets flipperen. In een andere ruimte hebben de antieke instrumenten van Wibi Soerjadi een plek gevonden.

Volledig scherm In de Arcade Room leeft Wibi zich uit met allerlei games. © Shody Careman

Op de gang waakt, op ware grootte, Iron Man, de held uit de Marvel-strips. Elders in de villa houden Captain Jack Sparrow (Pirates of the Caribbean) en een geharnaste ridder uit de Middeleeuwen een oogje in het zeil.

Garderobe

Op de tweede etage is zijn garderobe ondergebracht. ,,Die heb ik ingericht als een kledingwinkel. Alsof je bij Oger naar binnenstapt.”



Aan de muur prijkt het blauw fluwelen kostuumpje, het pakje waarin Wibi Soerjadi debuteerde op 11-jarige leeftijd als concertpianist in De Doelen in Rotterdam. Het repertoire vermeldde Mozart en Chopin en hij gold vanaf dat moment als een wonderkind.

Volledig scherm Wibi Soerjadi: ,,Bij dit huis wist ik meteen dat dit een echte Wibi-plek is''. © Shody Careman

Volledig scherm De gasten zitten in het huiskamer van Wibi bijna 'in de piano'. © Shody Careman

En dan is er de Crystal Room, waar Wibi Soerjadi de meer handzame, in elk geval zeldzame stukken van zijn Disney-collectie exposeert. Die ruimte is tevens toegankelijk voor de bezoekers van zijn huiskamerconcerten, die hij geeft in de aanpalende salon.



Daar staat zijn imposante Steinway-vleugel (een van de zeven piano’s in huize Soerjadi), waarbij de gasten volgens de musicus bijna ‘in de piano’ zitten, zo dicht kunnen ze de virtuoze verrichtingen van Wibi Soerjadi volgen.

Op het programma staan Liszt, Chopin en Bach, delen uit zijn eigen compositie Sprookjesboek en een transcriptie van muziek uit de films van Harry Potter, zoals hij eerder bij de film Gladiator deed. Na afloop van de salonconcerten is er steevast een meet-and-greet met de musicus zelve.



Wibi Soerjadi: ,,Zeist was een geweldige tijd, maar ik ben een gevoelsmens. Er was met dit huis meteen een klik. In Diepenheim zal ik nog gelukkiger worden.”

