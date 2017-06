DWDD krijgt ‘opfrisbeurt’

Klein spreekt van een ‘opfrisbeurt’. ,,De VARA heeft gevraagd of wij meefinancieren. Dat doen we, omdat dit een natuurlijk een belangrijk vlaggenschip voor de zender is.'' Het NPO 1-programma introduceert straks ook enkele nieuwe rubrieken. ,,Maar dat doen we vaker bij een nieuw seizoen'', aldus Klein die wil benadrukken dat DWDD niet op de schop gaat. ,,Het wordt geen grootscheepse verandering.''

Details over het decor en de nieuwe programmaonderdelen in het komende dertiende seizoen zijn nog niet bekend. Ook is de vraag hoe lang Van Nieuwkerk in het nieuwe decor te zien zal zijn. Recent werd bekend dat de presentator straks vier ton van zijn salaris moet inleveren. Het aantal grootverdieners bij de publieke omroep dat boven de 181.000 euro per jaar verdient, gaat namelijk terug naar nul.

Dat is vooral slecht nieuws voor coryfeeën die nu nog boven het huidige plafond van 201.000 euro zitten, want uitzonderingen worden niet langer gemaakt. Van Nieuwkerk, die nu nog 580.000 euro verdient, liet afgelopen jaren meermaals weten dat hij er niet over peinst om voor tonnen minder aan de slag te gaan.