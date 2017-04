Eerbetoon Chriet 'weinig respectvol'

Vooral Jelle Brandt Corstius, die zichzelf had uitgenodigd bij Matthijs van Nieuwkerk om zijn 'jeugdheld' te eren, kreeg bakken kritiek over zich heen. In de bewuste DWDD-uitzending las hij passages voor uit Chriet Titulaers in 1997 geschreven biografie in diens kenmerkende Limburgse accent. Ook met de lijzige presentatiestijl van de gerenommeerde sterrenkundige (zondag op 73-jarige leeftijd overleden) werd de spot gedreven. Aan tafel en in het publiek werd er smakelijk om gelachen.



Op social media werd massaal verontwaardigd gereageerd. Ook vaste DWDD-gast Sywert van Lienden ergerde zich op Twitter kapot aan de lacherige hommage. 'Iemand die overleden is - altijd een goede aanleiding voor een randstedelijk potje lachen-gieren-brullen...' Omroep BNN-VARA geeft geen commentaar.



Achterhaald

,,Wij vonden het niet leuk'', zegt dochter Karen Titulaer. Ze wil er niet teveel woorden aan vuil maken. ,,Wij zijn wel wat gewend. We vonden het eerbetoon vooral heel raar en het gesprek achterhaald. Dit had beter gekund.''



Titulaer schreef populair-wetenschappelijke boeken over techniek, ruimtevaart, IT, computers, weer- en sterrenkunde. Met zijn karakteristieke kabouterbaard en kapsel en onmiskenbaar Limburgse accent was hij tussen 1969 en 1990 niet weg te slaan van de televisie.



Tim Hofman zat die avond als sidekick aan tafel. ,,Eerlijk gezegd kende ik hem niet. Hij was niet uit mijn tijd en ik dacht eerst aan satire, maar wat een leuke bijzondere verschijning. En daar stelde ik open vragen over, vond het interessant. Ja, ik las later ook dat er commotie over was. Dat de nabestaanden zich rot voelden, maar dat kan aan tafel nooit de intentie zijn geweest. Ik denk niet dat iemand zich daar van bewust was.''



,,Titulaer was zijn eigen imitatie'', oordeelt tv-kenner Bert van der Veer die alle kritiek op het DWDD-item niet begrijpt. ,,Hij had ook een heel rare baard en een opvallend accent, toch? En waarom moet er na een overlijden altijd met alle ernst over iemand worden gesproken? Je bent wel héél erg fan van Titulaer als je door dít item beledigd was. Er werd ook uitvoerig stilgestaan bij zijn vooruitziende blik op technologie.''



Respectvol

,,Ik ken Jelle, die is nog bij ons begonnen als redacteur'', zegt Frits Barend, die jarenlang een talkshow presenteerde met Henk van Dorp. ,,Als er eentje toch vriendelijk en respectvol is, dan is hij het wel. We worden nu wel heel voorzichtig. Natuurlijk hebben we het over iemand die overleden is. Met een grote staat van dienst, maar Chriet Titulaer was wel een character en die worden nu eenmaal geparodieerd."



Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist, zat ook aan tafel. ,,Daar voelde ik alleen maar respect voor Chriet Titulaer die prachtige dingen voor ons heeft gedaan en die we heel hoog hebben zitten. Ik had nooit het idee dat hij op de hak werd genomen, maar misschien is er iets verkeerd overgekomen. Dan is het wel vervelend dat mensen dat denken. Laat ik voorop stellen dat dat nooit onze bedoeling is geweest. Chriet Titulaer was een icoon. We hebben deze week niet voor niets uitgeroepen tot Chriet Titulaer-week." (met medewerking van Caspar Naber)