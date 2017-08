Gegijzelde vrouw kent bedreiger NPO niet

Nadat een onderhandelaar van de politie naar binnen ging, kon de man overmeesterd worden. Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Agenten hebben op zo'n vijftig meter van het gebouw ook nog een mes en een tas op straat gevonden. De politie spreekt over een ernstig incident.



Het pand werd afgezet en omringd door de politie. Veel medewerkers die in het gebouw zaten zagen veel politie, maar kregen niets mee van de gijzeling. Het speelde zich vooral af bij de receptie. ,,De stemming binnen is bedrukt", zegt een aangeslagen collega die een sigaretje rookt bij de personeelsingang. Ze wil en mag van de NPO verder niets zeggen.



De redactie van NPO 3FM dat in het gebouw zit werd ook afgesloten, maar op de redactie zelf was niets aan de hand. ,,Wij werden gebeld door collega's van Radio1 en NOS met de vraag wat er aan de hand was. Pas toen gingen we naar buiten kijken, wij zitten aan de achterkant van het gebouw dus we konden het niet heel goed zien. Een verwarde man was eerst het verhaal, nou dat gebeurt wel eens. Maar dat bleek later toch iets heftiger te zijn", aldus Arno Leblanc, nieuwsredacteur van 3FM.