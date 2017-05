Eindelijk naakt in Cannes

Terug naar de seks op het filmdoek. De naar filmbloot smachtende collega kwam de laatste dagen flink aan zijn trekken. Vooral de Franse regisseurs maakten hun reputatie meer dan waar.



Zo zijn in Rodin, een nieuwe biografische speelfilm over de beeldhouwer Auguste Rodin, tal van naakte modellen te zien die zich in rare poses manoeuvreren waarvan ik als kijker spontaan rugklachten kreeg. Regisseur Jacques Doillon was verder nogal karig met de erotiek in zijn film.



Zijn collega Francois Ozon pakt in Amant Double helemaal uit. Zijn film is een thriller in de geest van Alfred Hitchcock en Brian de Palma over een vrouw die een verhouding heeft met een tweeling. Het is een raadselachtig verhaal dat niet iedereen zal bevallen, maar Ozon schroomt niet om de vrijscènes expliciet in beeld te brengen, waarbij de camera zelfs in het lichaam van de hoofdrolspeelster Marine Vacth binnendringt. Je kunt als regisseur natuurlijk ook overdrijven.



De geestigste naaktscène komt voor in Redoubtable, een biografische speelfilm over de grillige Nouvelle Vague-regisseur Jean-Luc Godard. Twee vertolkers, die filmacteurs spelen, lopen spiernaakt door het beeld om onderling te overleggen of zij wel bereid zijn om in een film van Godard helemaal bloot voor de camera te verschijnen. Een van de meest hilarische filmmomenten van Cannes 2017. Mijn buitenlandse collega is er nog steeds niet over uitgepraat.