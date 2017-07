Eleanor Coppola (81) regisseert roadmovie Paris Can Wait

Waarom duurde het zo lang om de romantische roadmovie Paris Can Wait te maken? Eleanor Coppola heeft deze vraag over haar opmerkelijke debuut als 80-plusser als regisseur van een speelfilm vaak moeten beantwoorden. Ook aan zichzelf.

Ervaring als filmmaakster had zij zeker. Zo regisseerde zij de bekroonde en veelgeprezen documentaire Hearts of Darkness (1991) over het hectische maakproces van de Vietnamklassieker Apocalypse Now van haar echtgenoot. Ze maakte daarna nog enkele documentaires die veel minder aandacht trokken.

Zij zette haar carrière vervolgens op een laag pitje. ,,Het gezin ging voor. Ik ben in die traditie opgegroeid en met die rol had ik geen moeite,’’ zegt Coppola telefonisch vanuit Parijs. Eleanor ontmoette haar man op de set van diens film Dementia 13 (1963), waar zij als assistent decorontwerper aan meewerkte.

Bizar bootongeluk

Het paar trouwde en kreeg drie kinderen. Een zoon, Gian-Carlo, verloor op 22-jarige leeftijd zijn leven na een bizar bootongeluk. Haar overige kinderen belandden ook in de filmindustrie. Dochter Sofia is een gerenommeerd regisseur van films als Lost in Translation en The Virgin Suicides. Haar zoon Roman schrijft scenario’s en produceert films.

,,Iedereen in mijn familie maakt speelfilms. Het leek mij de normaalste zaak van de wereld dat ik ook een poging zou wagen,’’ verklaart Eleanor de reden waarom zij haar romantische roadmovie Paris Can Wait schreef en regisseerde.

Kreeg zij steun van haar man? ,,Aanvankelijk niet. Francis probeerde het idee in eerste instantie uit mijn hoofd te praten. Hij vond het geen goed plan en wilde mij beschermen tegen een mogelijke teleurstelling. Hij voorzag hoe moeilijk het zou zijn om dit gefinancierd te krijgen.’’

Hij kreeg gelijk. Het duurde jaren voordat Eleanor de middelen bijeen had. ,,Mijn film zit niet vol met superhelden, achtervolgingen en speciale effecten. Dan heb je het heel moeilijk in Hollywood om geld los te krijgen.’’

Uitsloven

Het verhaal dat zij in Paris Can Wait vertelt is bovendien ook nog autobiografisch. Diane Lane speelt de echtgenote van een drukbezette filmproducent (Alec Baldwin) voor wie zij zich op alle mogelijke manieren uitslooft. ,,Zij pakt zijn koffer in, regelt zijn afspraken. Kortom, zij offert zich voor hem op,’’ vat Eleanor samen.

Overeenkomsten met haar eigen leven zijn er zeker. Als echtgenote van een imposante persoonlijkheid als Francis Ford Coppola (78) die bekend staat als de belangrijkste regisseur van zijn generatie, cijferde Eleanor zich jarenlang weg. Haar filmcarrière verdween in de ijskast.

,,Ook de vrouw in mijn film heeft dat met haar werkzame leven gedaan. Maar zij houdt wel van haar echtgenoot. Doordat zij dagenlang op stap gaat met een Franse filmproducent die haar op allerlei manieren verwent bloeit zij op. Ook ik heb ooit een dergelijke trip van Cannes naar Parijs meegemaakt. Tijdens het filmfestival van Cannes in 2009 ging Francis naar Hongarije. Daar had ik geen zin in. Een relatie van hem bracht mij toen per auto naar Parijs.’’

Schoenen voor op de set

Van haar familie kreeg Coppola diverse suggesties voor het scenario. Haar zoon stelde voor wat er gebeurde als het reizende paar onderweg autopech kreeg. ,,Hij had een originele oplossing. Mijn dochter stuurde schoenen op die ik op de set moest dragen.’’

Coppola stopte veel eigen ervaringen in het verhaal. Zo heeft haar hoofdpersonage ook een kind verloren. Een merkwaardig detail is dat beide mannen in de film op een gegeven moment twee verschillende sokken dragen. ,,Dat heeft Francis een tijdlang gedaan. Hij dacht daarmee een nieuwe modetrend te creëren. Maar dat sloeg niet echt aan.’’

Ook belangrijk in Paris Can Wait zijn de cultuurverschillen tussen Frankrijk en Amerika. ,,Mijn hoofdpersonage leert meer van het leven te genieten. Amerikanen leven te jachtig. Fransen genieten. Ruik eens vaker aan de rozen is eigenlijk de boodschap van mijn film.’’