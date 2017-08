Emotionele Anneke Grönloh zingt laatste keer Brandend Zand

Minutenlang applaus

Anneke wilde graag op dit feest afzwaaien, omdat Hoes het nummer Brandend Zand voor haar heeft geschreven. ,,Het is een mooi moment om het publiek te bedanken en hem ook'', zei ze eerder. Hoes' zonen Adri-Jan en Johnny junior waren ook van de partij. Na haar optreden kreeg de zangeres een minutenlang applaus.



Anneke won in 1959 haar eerste platencontract in Cabaret der onbekenden, een destijds bekende talentenjacht. De eerste jaren was ze vooral populair in Azië, maar in 1962 scoorde ze in Nederland grote hits met Brandend Zand en Paradiso. In totaal verkocht ze meer dan 30 miljoen platen.