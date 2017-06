Estavana Polman bevalt van meisje Jesslynn

Estavana liet maandag nog weten helemaal klaar te zijn voor de komst van de kleine. Zowel in Denemarken, waar de blondine samenwoont met Rafael, als bij haar ouders in Nederland zijn babykamertjes ingericht .

Hoogstwaarschijnlijk is Jesslynn in Nederland geboren. ,,Dan kan iedereen langskomen'', zei Estavana eerder over haar wens om hier te bevallen. De naam die het stel koos voor de baby komt in Nederland niet vaak voor. Volgens de Nederlandse Voornamenbank zijn 27 meisjes in 2014 Jesslynn genoemd.