Estelle Cruijf en Jinek bezoeken stammen in Johnny Into The Wild

Kunstenaar 'wanstaltig' Terpstra-schil­de­rij stoïcijns over alle ophef

28 juli Robin Seur (71), de kunstenaar die 6 jaar geleden een volgens velen 'spuuglelijk' en zelfs 'afzichtelijk' schilderij maakte van Erica Terpstra, haalt zijn schouders op over alle commotie die recent is ontstaan over het fotorealistische doek. ,,Het is technisch perfect. Prima als mensen het afschuwelijk vinden. Ieder zijn smaak.''