Ewout Genemans weggestuurd uit Mexicaanse gevangenis

,,We waren binnen, hadden een paar opnames gemaakt en werden opeens apart gezet in een kantoortje. Daar hebben we uren gezeten", vertelt Ewout vanuit Mexico aan BuzzE. De presentator en zijn crew moesten alle spullen achterlaten en de gevangenis verlaten. Wat er precies mis ging, weet Ewout niet. ,,We hadden afspraken gemaakt met de gevangenisdirecteur. Volgens onze contactpersoon hier zitten de drugskartels erachter, zij hebben veel invloed binnen de gevangenis."



Voor Ewout was het al wel vrij snel duidelijk dat de gevangenisleiding niet de controle heeft. "Hier zitten zo'n twee-, drieduizend zware gevangenen en de directeur is eind twintig. Dan vraag je je toch af of hij het echt voor het zeggen heeft." De presentator en programmamaker heeft er goede hoop op dat hij zijn spullen terugkrijgt, maar of hij alsnog tussen de gedetineerden mag overnachten is nog onduidelijk.