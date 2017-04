Ex-vrouw Prince: Er was wel een testament

Alhoewel er na de dood van Prince nooit een testament is gevonden, liet de zanger er wel ooit één opstellen. Dat beweert zijn ex-vrouw Mayte Garcia, met wie de Amerikaanse popster van 1996 tot 1998 samen was.

De danseres vroeg Prince zijn wensen op papier te zetten tijdens haar zwangerschap in 1996. ,,Ik weet nog dat ik dacht: Wat zou er moeten gebeuren? Wat wil je, want ik wil niet degene zijn die dat allemaal moet bedenken. Laat alsjeblieft wat richtlijnen achter over wat je wil", aldus Mayte volgens Fox. ,,Ik heb het nooit gezien, maar ik weet dat hij het in orde heeft gemaakt."

Prince en Mayte kregen in oktober 1996 een zoontje, Amiir, dat maar een week leefde. Wat er met het testament is gebeurd, weet de danseres niet. ,,Ik weet niet of het nog bestaat, want mensen waren heel respectvol naar hem toe. Hij kan ze hebben gezegd het te vernietigen."