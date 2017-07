Familie Pos (Helemaal het Einde) houdt kijkers voor de gek met 'nieuw zusje'

,,Wil je een broertje of een zusje? Mama heeft het toch voor elkaar. We krijgen een zusje'', vertelde Stephan aan zijn jongens. Tygo reageerde wat verbaasd. ,,Is het echt zo?'', vroeg hij zich af in het fragment.



In de uitzending van vanavond blijkt dat de vork anders in de steel zit. Ilona schudt met een glimlach haar hoofd op de vraag van haar koter. ,,Nee. Er komt een zusje voor de wijn. Voor de witte wijn, komt ook een roze", legt ze uit. ,,Met bubbels", vult Stephan vervolgens aan.