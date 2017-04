Fan vraagt Emma Stone als date voor eindexamenfeest

Paay betaalt deel trouwparty niet wegens brandblaren door heet water

Patricia Paay heeft vanavond woest gereageerd op het feit dat het Claus evenementencentrum in Hoofddorp - waar ze 17 februari haar huwelijksfeest vierde - een incassobureau heeft ingeschakeld om haar te dwingen een nog openstaand deel van de partyrekening te betalen. Volgens de 67-jarige polderdiva liep ze ernstige brandwonden op tijdens de trouwpartij nadat een serveerster per ongeluk kokend water in haar decolleté had gemorst.