Ferry schrikt zich een hoedje en Jan Smit geniet van zijn lunch

Update Geen meet-and-greet met autistische fan in Almelo, maar dat lag niet aan Boef

15:51 ALMELO - Rapper Boef zorgde voor grote teleurstelling bij een fan die een meet-and-greet had gewonnen met de artiest. De autistische Sem (12) arriveerde afgelopen vrijdagavond op het festival Twentse Lente in Almelo. Hij was in de veronderstelling zijn idool te ontmoeten, maar Boef zou 'even geen zin' hebben gehad. De waarheid is genuanceerder.