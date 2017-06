Financiële problemen Patricia Paay stapelen zich op

In de akte is te lezen dat een deel van de verkoopopbrengst direct naar de hypotheekbank zal gaan. ,,De hypotheekgever verleent ten behoeve van de Ontvanger een recht van hypotheek en pand tot een totaalbedrag van 195.000 euro, tot zekerheid voor de betaling van hetgeen de hypotheekgever de Ontvanger verschuldigd is of kan worden'', luidt een fragment.

Torenhoge hypotheek

De kwestie zou Paay financieel niet verder helpen, want volgens Bekendeburen.nl kan de Belastingdienst alsnog geld van de polderdiva eisen. Toen ze in 2013 in haar stulpje trok, werd er een hypotheek van maar liefst 322.493 euro op gevestigd. Ook al zou ze nu ruim de vraagprijs krijgen, dan blijft de voormalig zangeres met een restschuld zitten.

Begin deze maand bleek dat de Belastingdienst een eerdere beslaglegging op Paays woning had opgeheven. Volgens de blondine had ze eerder een terugbetalingsregeling getroffen, maar de fiscus zou dat recent en per abuis over het hoofd hebben gezien. ,,Ik heb gezegd: als ik moet betalen, betaal ik wel, maar dat kan ik nu even niet'', legde ze uit. En over gemaakte afspraken: ,,Daar is zelfs een notaris bij geweest. De Belastingdienst werkt veel langs elkaar heen. De een weet niet waar de ander mee bezig is.''