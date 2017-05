Frank Masmeijer kondigt scheiding aan

Frank vertelt dat hij en Sandra niet met ruzie uit elkaar gaan. Het huwelijk verkeert in zwaar weer sinds de voormalig showmaster verdachte is in een grootschalige Belgische drugszaak. Deze week bekende hij voor de rechtbank in Antwerpen voor het eerst dat hij betrokken is geweest bij de invoer van 467 kilo cocaïne.



Masmeijer werd in 2014 opgepakt en mocht in de zomer van 2015 de gevangenis weer verlaten. De gebeurtenissen zijn van grote invloed geweest op zijn huwelijk. ,,Ik denk dat we allebei ons best hebben gedaan. Maar alles wat er is gebeurd, al die maanden in de gevangenis, de tijd erna met de enkelband. Het heeft een enorme impact gehad. Dat valt niet te ontkennen en dat heeft natuurlijk het een en ander aangericht'', zei Masmeijer eerder.



Sandra Masmeijer sprak vorig jaar al over de lastige situatie. ,,Ik ben blij dat Frank daar niet omheen draait. We hebben het heel moeilijk en weten niet hoe de toekomst eruit ziet, maar we geven eerst zijn carrière en de rechtszaak voorrang'', zei ze toen.



Frank en Sandra hebben twee dochters, Michelle en Charlotte.