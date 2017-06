Franse BZV-boer Herman en nieuwe liefde Fleur zien elkaar amper

Volgens Fleur is zij momenteel in Nederland druk bezig met haar studie en concentreert Herman zich in de Franse Provence op hooien en andere belangrijke zaken op de boerderij. ,,We spreken elkaar nog dagelijks. Er komt ook iets meer ritme in het elkaar zien, dat is nu zeker om de drie weken.''



Helaas hebbenFleur en Herman amper mogelijkheden gehad om elkaar te zien. Fleur: ,,We zitten vaak wel te denken wat we allemaal willen doen, maar als ik langskom op de boerderij in Frankrijk is er altijd veel werk te doen. Natuurlijk help ik graag mee, maar het is toch anders dan even met z’n tweeën iets ondernemen'', aldus een openhartige Fleur.



Als Herman haar in Nederland bezoekt is er, zo benadrukt Fleur in haar epistel, amper tijd voor romantiek. ,,Veel mensen willen Herman nog ontmoeten, waardoor ons weekend samen dan helemaal volgepland is.'' De al dan niet aanstaande boerin wil in de zomervakantie een paar weken naar Herman in Frankrijk. ,,Dan hen ik eindelijk meer tijd om met Herman door gaan brengen. In de eerste week heb ik al plannen gemaakt om met mijn beste vriendin vijf dagen naar Herman te gaan. Daarnaast komt Herman een weekje naar Ameland op vakantie en daarna vertrek ik samen met hem naar Frankrijk. Dan gaan we met z’n tweeën op pad in Frankrijk, waarna ik nog een weekje op de boerderij verblijf'', aldus Fleur die nu al droomt van dat vooruitzicht.



Herman vertelde onlangs aan de KRO-NCRV dat hij op termijn in Frankrijk wil samenwonen met Fleur. Maar dan niet in zijn ouderlijk huis aldaar waar ook zijn zusje Meike woont. Herman: ,,We kijken daarom naar de mogelijkheden voor de toekomst.'' Hij zei Fleur erg te missen. ,,We skypen elke avond. Slaan bijna nooit over. Al missen we dan wel heel erg dat we elkaar geen knuffel kunnen geven.’’



Op dit moment loopt Fleur stage op een school in Nederland. ,,Dan is een weekend eigenlijk te kort om heen en weer te rijden. Gelukkig heeft ze af en toe vakantie, dus dan kan het makkelijker'', benadrukte Herman vorige maand. ,,Fleur kan haar bezoek hierheen goed plannen, voor mij is het makkelijker om te gaan wanneer ik kan.''