Freek Vonk gaat terug naar de haaien

Vonk wil naar eigen zeggen 'afmaken waar hij toen aan is begonnen.' Hij raakte in februari zwaargewond tijdens opnames voor zijn nieuwe serie Freek naar de haaien nadat hij door een Caribische rifhaai werd gebeten bij het eilandje Bimini. Na een operatie van drie uur in Miami kon de bioloog zijn hand, arm en vingers nog normaal bewegen. Hij hield er 100 hechtingen aan over.



De bioloog zegt heel veel zin te hebben in zijn nieuwe duik en niet bang te zijn voor een herhaling van het ongeluk. ,,Veel mensen vragen me of ik niet bang ben om er weer tussen te springen: absoluut niet! Ik ben ook nooit bang geweest, en er is geen vezel in mijn lijf die hierover twijfelt'', aldus Vonk.



Vonk liet kort na het ongeval al weten gewoon door te willen gaan. ,,Ik werk al vele jaren met wilde dieren en dat brengt natuurlijk grote risico's met zich mee, het zijn en blijven immers wilde dieren. Maar mijn grote passie is en blijft jullie te laten zien hoe mooi de wereld is, jullie figuurlijk mee te nemen naar de meest bijzondere plekken van de wereld om op zoek te gaan naar de gaafste en vreemdste dieren. Dit zal ik altijd blijven doen!!"