Gal Gadot krijgt 'fooi' voor hoofdrol Wonder Woman

Actrice Gal Gadot, die de hoofdrol speelt in de succesvolle DC-comicfilm Wonder Woman, kreeg voor haar rol veel minder geld dan mannelijke collega's in eerdere, soortgelijke titels. Dat blijkt uit een vergelijking die glossy Cosmopolitan maakte van de salarissen van Gadot en andere superheldacteurs als Henry Cavill (Superman) en Chris Evans (Captain America).

Gal Gadot tekende in 2014 een contract dat zij per film 300.000 dollar krijgt. Cavill ontving voor Man of Steel, zijn eerste Superman-vertolking, 14 miljoen dollar. Man of Steel bracht in de VS 290 miljoen dollar op, terwijl Wonder Woman op dit moment met een voorlopige opbrengst van 274 miljoen dollar alle records breekt.

Het blad Forbes heeft een vergelijking getrokken tussen alle verschillende acteurs die ooit Superman en Batman vertolkten. Het best betaald was Christian Bale, die voor The Dark Knight Rises, het derde deel in de trilogie die hij maakte, 15 miljoen dollar kreeg. Hij moest het bij het tweede deel doen met 10 miljoen dollar, maar kreeg van studio Warner Bros. een bonus van 20 miljoen toen The Dark Knight de grens van 1 miljard aan omzet passeerde.

De discussie over het verschil in salariëringen van mannelijke en vrouwelijke acteurs is de afgelopen tijd weer opgelaaid.

Volledig scherm Henry Cavill © -