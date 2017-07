Game of Thrones hapert bij Ziggo

Video BN'ers spotten Erik van Muiswinkel in Amerikaanse nieuws­uit­zen­ding

17 juli Verschillende Bekende Nederlanders kunnen hun lol niet op vandaag. Paul de Leeuw spotte advocaat Richard Painter in de Amerikaanse show AM Joy en vindt dat hij sprekend lijkt op cabaretier Erik van Muiswinkel, in de huid gekropen van Harry van Raaij. ,,Klust Erik van Muiswinkel bij in de USA?", grapt Paul op Twitter.