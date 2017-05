Geen meet-and-greet met autistische fan in Almelo, maar dat lag niet aan Boef

UpdateALMELO - Rapper Boef zorgde voor grote teleurstelling bij een fan die een meet-and-greet had gewonnen met de artiest. De autistische Sem (12) arriveerde afgelopen vrijdagavond op het festival Twentse Lente in Almelo. Hij was in de veronderstelling zijn idool te ontmoeten, maar Boef zou 'even geen zin' hebben gehad. De waarheid is genuanceerder.

Esma, de zus van Sem, is woest op Boef en uit dit op Facebook. ,,Boef, wat een kansloze actie!", schrijft ze. ,,Eindelijk was het vrijdagavond. Sem was de hele dag al stuitertje druk door de zenuwen."

De boze Esma gaat verder met: ,,Ondanks dat Sem het vanwege zijn autisme niet makkelijk vindt om druk bezochte plekken te bezoeken, verzamelde hij alle moed om tussen het drukke publiek te gaan staan. Want ja, het is toch wel Boef die komt optreden. De rapper waar hij een meet-and-greet mee heeft!"

Om elf uur 's avonds zou de meet-and-greet plaatsvinden. ,,Eenmaal op de ontmoetingsplaats aangekomen, zien we een dikke auto wegscheuren. Iemand van de organisatie komt eraan en zegt dat Boef er vandoor is gegaan. Hij had er 'even geen zin in'", vertelt Esma.

Esma vindt de actie van Boef 'erg jammer'. ,,Ik heb een jongetje van twaalf moeten teleurstellen. Eigenlijk jij. Je hebt hem verdrietig gemaakt! Bedankt!"

Rapper Boef heeft nog niet gereageerd op het Facebookbericht van Esma.

Management: niks van waar

Het management van Boef heeft gereageerd en zegt dat er helemaal niks van waar is dat de rapper de jongen met autisme heeft laten zitten voor een meet-and-greet. ,,Als iemand een goede relatie met zijn fans heeft, is Boef het wel", zegt SPEC. management tegen LINDAnieuws.

'Blunder organisatie'

SPEC. management heeft contact gezocht met de organisatie van Twentse Lente. Het blijkt een blunder te zijn van het festival. ,,De organisatie heeft excuses aangeboden voor het feit dat zij niet met ons over een meet-and-greet hebben gecommuniceerd. Zij geven aan dat ze zelf de ontmoeting met Boef hebben gecanceld, maar zeggen er wel bij dat zij niet tegen het meisje hebben gezegd dat Boef er geen zin in had. Zij houden de verantwoording bij zichzelf”, aldus het management van Boef tegen LINDAnieuws.

Twentse Lente: 'Het stond niet zwart op wit'

Pr-medewerkster Gonneke Bennes van het festival Twentse Lente bevestigt dat het niet helemaal goed is gegaan. Ze wijt het mislopen van een meet-and-greet van fans met Boef aan 'een samenloop van omstandigheden'. "Ik heb zelf het management van Boef nog niet gesproken, maar heb wel begrepen dat er contact is geweest tussen ons bestuur en het management. Onze voorzitter zegt dat er niet iets op papier is afgesproken tussen het festival en het management van Boef. Dat is dus niet handig. Aan de andere kant: er waren ook meet-and-greets met Thomas Berge en Berget Lewis en daarbij ging alles wel goed. Die konden we gewoon even aanschieten en dan regelden we dat het contact tot stand kwam. Bij Boef was het anders. Het was ditmaal veel hectischer en onze programmeur regelde wie er bij hem kon komen en wie niet. Ik kon niet meer bij hem in de buurt komen." En dat terwijl ze medewerkster is van het evenement. En Boef zelf of zijn management wist klaarblijkelijk niets over de ontmoeting. Bennes: "Bovendien moest hij snel weg vanwege een ander optreden."

En zo bleven de winnaars van de actie - naast Esma en Sem wonnen ook twee meisjes een meet-and-greet - beteuterd achter. Bennes: "Wat had kunnen helpen, is als er voor medewerkers en prijswinnaars een route binnendoor was geweest. Nu probeerden de prijswinnaars via de 'publiekkant' bij Boef te komen, maar daar was het erg druk en hielden beveiligers iedereen tegen. Of Esma en Sem niet tegen de beveiligers hadden kunnen zeggen dat zij een meet-and-greet hadden gewonnen? Waarschijnlijk zijn ze niet eens zo dichtbij gekomen in die drukte."

Ze wordt volgens eigen zeggen al sinds elf uur maandagochtend platgebeld en klinkt wat ontdaan door alles wat er is gebeurd. "Wat we de volgende keer anders moeten doen? Misschien toch maar zwart op wit zetten als er een meet-and-greet is geregeld."