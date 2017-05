Gerard Joling en Tania Kross tippen Portugal

Salvador Sobral maakt volgens hem kans op de zege komende zaterdag. Tafelgast Tania Kross gaf Gerard gelijk. ,,Als je hem hoort, denk je meteen: dit wil ik ook zingen.'' De mezzosopraan zei verder dat ze meer wilde weten over de zanger.



Over Zweden waren de meningen verdeeld. Gerard vond het een prima inzending. ,,De zanger is een mooie gast.'' Tania vond het lied echter matig. Zij kon wel sympathie opbrengen voor Blanche, de Belgische deelneemster. ,,Ze is van een nieuwe generatie en heeft het goed gedaan.''



Gerard vond het Belgische City Lights echter niet veel soeps. Over OG3NE zei Gerard dat hij het jammer vindt dat de zusjes in hun song niet zo goed uit de verf komen. Ze zijn volgens hem tot veel meer in staat. Volgens Tania heeft Nederland, als de finale wordt gehaald, flink wat competitie.



