Gewaagde pose van Bobbi Eden en Nicolette worstelt met kurk

Nicolette worstelt met kurk

Nicolette Kluijver wilde vandaag in de buitenlucht een flesje wijn opentrekken, maar dat ging minder vlot dan ze had verwacht door: de ietwat weerbarstige kurk. ,,Waarom geen draaidop'', vraagt ze zich wanhopig af. ,,Ik heb geen gevoel meer in mijn armen.''

Ik heb geen gevoel meer in mijn armen.... #waaromgeendraaidop 🍷🏄‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 10:49 PDT

Heleen meets Victoria

Schrijfster Heleen van Royen struint momenteel voor een RTL5-programma samen met actrice Victoria Koblenko door Moskou: een stad die Victoria goed kent. Victoria belooft Heleen een gedegen rondleiding te geven in de Russische metropool. ,,Eén van mijn favoriete steden in de wereld'', aldus Koblenko. Het resultaat van hun omzwervingen komt binnenkort op tv.

Net een voorstelling gezien in het Bolshoi theater. GRANDIOOS. We waren tot tranen toe ontroerd. Het was grillig, intiem, grotesk en soms zelfs erotisch! Meer in stories en binnenkort op #rtl5 Смотрели в Большом #роденеевечныйидол. Тронуты были до слёз! #борисэйфман Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 6:35 PDT

Katja zoekt camper

Actrice Katja Schuurman en haar dochtertje Sammie (7) - uit haar inmiddels ontbonden huwelijk met Thijs Römer - willen graag een weekje op avontuur met een huurcamper. Maar het lukt Katja na een week zoeken nog steeds niet zo'n zomerhuisje op wielen te vinden. Op Instagram doet ze dan ook een oproep voor 31 juli t/m 7 augustus.

HELP! Mijn heerlijke dochter en ik willen met z'n tweetjes een weekje op avontuur met een camper. Van 31 juli tot 7 augustus. Ik probeer al een week een camper te huren naar het lukt niet! Wie heeft er een te huur voor ons?? Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 10:55 PDT

Baby Trijntje groeit als kool

Maël, het in december 2015 geboren dochtertje van Trijntje Oosterhuis en haar vriend Alvin Lewis, groeit als kool. Vandaag had de kleine meid weer eens een ontmoeting met opa Henry. Uit een eerdere relatie heeft Trijntje twee zoons. Alvin, de broer van Berget, heeft ook al een zoon.

Hi grandpa #maël#henry Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 8:19 PDT

Rico en Johnny springen van cliff

Kickbokser Rico Verhoeven en presentator Johnny de Mol zijn, waarschijnlijk voor een tv-programma, op avontuur in Brazilië en daar sprong het tweetal van een rots in het water. Volgens Rico deden ze nog wel meer gekke dingen.

One of the crazy things we did 😱😂 @johnnydemolofficial #adventure #brasil #fun #jumping #cliff #crazy Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 7:19 PDT

Bobbi poseert op wolkenkrabber

Voormalig pornopoes en webcamgirl Bobbi Eden is met haar in oktober vorig jaar geboren zoontje Brandon in Los Angeles van het uitzicht gaan genieten. Moeder en zoon poseerden, op het dak van een wolkenkrabber, ook nog even voor een foto. Of het daar, zonder zichtbaar hek, glasplaat of ballustrade veilig was? Ongetwijfeld!

Halina de 'eend'

Actrice Halina Reijn is in bikini een stukje gaan peddelen op een surfplank, maar de foto die dat natte avontuur opleverde vindt ze zelf matig. ,,Eend'', aldus Halina.

Eend. Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jul 2017 om 12:53 PDT

Fajah pakt het vliegtuig

Killerbodyfanate Fajah Lourens is met haar dochter en zoon op het vliegtuig gestapt. Waar de drie naartoe gaan maakte ze (nog) niet bekend. Evenmin of haar nieuwe vriend, de gespierde timmerman en aannemer Igor, mee is.

✈️✈️✈️✈️✈️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 0:57 PDT

Ook Gerard gaat lijnen

Net als zijn collega Gordon lijkt ook Gerard Joling helemaal klaar met de overtollige kilootjes. De zanger heeft, zo benadrukt hij bij een foto waarop hij te zien is met een enorm softijsje in zijn hand, besloten om weer eens af te vallen. Zijn einddoel? Dat maakt hij duidelijk met een kiekje uit een ver verleden.

Zojuist maar weer gesport, wil toch graag weer mijn oude figuurtje terug! Mijn laatste ijsje voorlopig genomen ! Zo was het maar zo is het! #gerardjoling #afvaltips #jojo Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 5:33 PDT

Amara's beachkrullen

RTL-weervrouw Amara Onwuka is op vakantie en dan zijn er natuurlijk geen studiokapsters in de buurt die haar weerbarstige krullen een beetje in model brengen. Amara had gisteren aan het strand iets wat lijkt op een 'bad hair day'. En ze kan er zelf om lachen.

❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jul 2017 om 10:17 PDT

Kids Jandino doe het zelf

Jandino Asporaat lacht zich helemaal suf om zijn kids. Hij kreeg vanmorgen een appje van zijn vrouw Shirley met een foto van zoon Elijah en dochter Amy-Lee. De twee hadden zich zelfstandig gewassen, met crème ingesmeerd en aangekleed. ,,Daarna kwamen ze de kamer binnen met de tekst: we zijn klaar voor vakantie.'' Volgens Jandino was Elijah verantwoordelijk voor de kledingstyling.

Ik lach me suf om mijn kids. Ik kreeg vanmorgen deze app van Shirley. Onze boefjes zijn heel vroeg opgestaan. Hebben zich zelf gedoucht, crème ingesmeerd en aangekleed. En kwamen daarna de kamer binnen met de tekst: We zijn klaar voor vakantie...!!!! 😂😂😂😂 Gestyled door elijah 😂😂❤❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 5:51 PDT

Frans staat op de camping

Wie denkt dat bekende Nederlanders hun vakanties alleen doorbrengen in vijf sterrenhotels, heeft het mis. Volkszanger Frans Duijts staat met zijn gezin gewoon op een afgeladen camping met uitzicht op de bergen rondom. Hij komt met een duim omhoogfoto, nadat vandaag op twitter het gerucht werd verspreid dat hij was overleden. Fans maakten zich grote zorgen.

‪Ik ben nog steeds heerlijk aan het genieten tijdens mijn vakantie met m'n gezin! #springlevend #wieisdiegrapjas #jijdenktmaardatjeallesmag‬ Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 6:26 PDT

Marc verslaafd aan royaltymagneten

De ruim 100 kilo lichtere koningshuisreporter Marc van der Linden heeft volgens eigen zeggen een hobby die zo langzamerhand een beetje uit de hand begint te lopen: koelkastmagneetjes van royals en hun aanverwanten. ,,Is het leuk of rommelig'', vraagt hij aan zijn volgers. Het antwoord: gewoon laten zitten.

Wéér een verzameling die uit de hand begint te lopen: #ijskastmagneten van royals en aanverwanten. Elke keer als ik het zie denk ik: is het leuk of rommelig? Of allebei? #collecting #verzamelen #hoarding #insanity #fridgemagnets Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jul 2017 om 12:29 PDT

Leontine uit de oude doos

Leontine Borsato (49) verblijdt de wereld vandaag met een foto van het gezin Ruiters waarin ze opgroeide. Helaas vertelt ze er niet bij wie zij is op het kiekje uit de oude doos. Vermoedelijk is de echtgenote van Marco het meisje met de witte strikjes.

❤️ Fam Ruiters ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 5:31 PDT

Geen talent voor surfen

Oud-hockeyspeelster en pokerbabe Fatima Moreira de Melo (39) is in een ver oord gaan surfen, maar daar bleek ze dus geen talent voor te hebben. ,,Ik heb het geprobeerd maar ben meer een beachchiller.''

🏄‍♀️ tried it, but let's just say.. not very talented. Very talented beach chiller though ☀️🌊🍦⛱🔫🏐🚿📖 👙👒🌴🍑🏊‍♀️#beachgirl #zinzi #surf Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 7:39 PDT

Monique doet dagje hoofdstad

Monique Smit is vandaag een dagje Amsterdam gaan doen en daar liet ze zich fotograferen op een met fietsen afgeladen brug met uitzicht op donderwolken en grachtenpanden. Of de Volendamse het in de hoofdstad droog hield? Op de zadels zijn in elk geval wel wat regenspetters te zien.

#Amsterdam ☁️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 6:30 PDT

Heeft Pleun korte of lange benen?

Pleun Bierbooms (18) - winnares van The Voice of Holland 2017 - vraagt haar volgers vandaag te reageren op foto waarop ze poseert op een met graffity volgespoten bankstel. Elke reactie, zo belooft Pleun, wordt beloond met een like. Veel mensen reageren uiterst positief, maar niemand merkt op dat de benen van Pleun op het kiekje wel heel erg kort lijken.

Ik like al jullie reacties 💋 Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 7:04 PDT

Poolparty voor honden Evelien

Presentatrice Evelien de Bruijn is vandaag met een paar honden gaan zwemmen. Welke poedelende viervoeter van haar is, vertelt ze er niet bij in een ultrakort filmpje van de 'poolparty'.

#poolparty #dogstagram #friends #labrador #germanshepherd Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 6:38 PDT

Vriendin Martijn neemt koffiebreak

Paaldanseres en luchtacrobate Noi Pakon, de nieuwe vriendin van RTL-coryfee Martijn Krabbé, had vandaag wat extra caffeïne nodig. Dus stopten zij en haar zoontje bij een bekende koffiezaak. Noi nam een regulier bakje en haar zoon een flinke thee met melk.