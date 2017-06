Gewonde Fred van Leer doet mysterieus over eigen ziekenhuisopname

De Rotterdamse stylist Fred van Leer (40) is tijdens tv-opnamen in het buitenland gewond geraakt en in het ziekenhuis beland. Wat hem precies mankeert is vooralsnog onduidelijk. Volgens de kledingexpert is hij inmiddels van het hospitaal overgebracht naar een hotel. ,,Ik word door het productieteam flink in de watten gelegd.''