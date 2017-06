Gezinsbak voor Jan Versteegh, Daniëlle Oerlemans herenigd met dochter

Luister!

We weten allemaal dat Glennis Grace (39) de sterren van de hemel zingt. Daarom is elk momentje waarop haar prachtige stem is te horen het waard om te delen! Luister maar eens hoe de zangeres Run To You van Whitney Houston zingt.

The song where it all began with... ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jun 2017 om 4:56 PDT

Proud mommy!

Danielle Oerlemans (44) is weer herenigd met haar dochter. Aan haar blik te zien op de foto is ze hartstikke blij. ,,Herenigd na twee weken Spanje. Trotse mama!" Ook Fiene heeft een glimlach van oor tot oor.

Reunited after two weeks Spanish retreat in Conil Andalucia! Proud mom! Bien Hecho! 👌🏻 Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jun 2017 om 4:11 PDT

Gezegende Shirma

Shirma Rouse is vanavond in het noorden van het land te vinden. Ze laat op Instagram weten hoe haar hotelkamer, of eigenlijk mini-appartementje, eruit ziet. ,,Dit overkomt me altijd weer. Ik voel me een gezegend mens", zegt de 37-jarige zangeres.

WAT EEN LUXE WEER! @westcordhotels vanavond Leeuwaarden rocken met het @noordnederlandsorkest #citypromsleeuwarden #2017 #niksandersdanliefde Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jun 2017 om 3:37 PDT

Nieuwe auto

,,Een baby op komst, betekent gezinswagen onder de kont!" zegt Jan Versteegh. De toekomstige papa maakte gisteren bekend een kindje te verwachten. ,,Nu alleen nog een kinderstoeltje", aldus de 31-jarige presentator.

Een baby op komst, betekent gezinswagen onder de kont! Nu alleen nog een kinderstoeltje. #blij #kilometervreter #suzuki #tijdvooreenroadtrip Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jun 2017 om 3:34 PDT

Happy Sonja

Sonja Silva (40) is erg blij, want ze heeft de overtollige huid op haar benen laten weghalen. Op Instagram zegt ze dan ook: ,,Ik ben superblij dat ik het eindelijk heb gedaan." De voormalig presentatrice, die tientallen kilo's afviel, hoopt dat ze deze zomer eindelijk een keer een broek aan durft te doen. ,,En ook dat ik weer lekker in m'n vel zit als ik in een bikini loop."

Deel 1... Bedankt @diana.gabriels en @drkpeters voor de goede zorgen! Tot snel 🌸 Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jun 2017 om 6:53 PDT

Verwennerijtje

Tess Milne (29) is verrast met een cadeau voor haar en haar toekomstige baby. De presentatrice kon het niet laten om dit presentje met haar volgers te delen. ,,Dit is geen betaalde post. Maar iedereen die mij goed kent weet dat ik zelfs met 30 graden op mijn zwarte Timberlands loop. En nu kreeg ik dit van de lieve mensen @timberland_eu als cadeau voor mijn zwangerschap."

Dit is geen betaalde post. Maar iedereen die mij goed kent weet dat ik zelfs met 30 graden op mijn zwarte Timberlands loop. En nu kreeg ik dit van de lieve mensen @timberland_eu als cadeau voor mijn zwangerschap. ❤️ #hoeschattigisdit #moesthetgewoondelen Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jun 2017 om 2:55 PDT

Lekker shoppen

Marly van der Velden (29) is er even tussenuit met haar gezin. De GTST-actrice vertoeft in het gezellige Breda. En wat is een dagje weg nou zonder shoppen? ,,Shop 'till you drop", luidt de tekst bij de foto waarop haar dochtertje (héél schattig) twee veel te grote schoenen aan heeft.