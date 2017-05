Gijs Staverman: Ik weet nu wat artiesten doormaken

Daags na zijn optreden in It takes 2 stromen de reacties binnen bij Gijs Staverman, die zondagavond voor het eerst als zanger op het podium stond. De radio-dj vertolkte Jamie Lidells Multiply en kreeg veel applaus. ,,Er was veel verbazing. Dat ik dit deed, en kon. Nou kon ik wel een beetje stem en toon houden, maar zingen is van een andere orde", lacht Staverman, die louter positieve reacties kreeg. ,,Eentje was in de lach geschoten, las ik op Instagram, maar voegde eraan toe enthousiast te worden van andere reacties op Instagram."



Je sprong na je optreden een gat in de lucht. Was je zo opgelucht?

,,Nou, er was wel ontlading, ja. We zijn hier met z'n allen lang mee bezig geweest. Vanaf november zangles. En dan gaat het opeens gebeuren. Twee draaidagen in de studio. Repeteren met de band, publiek erbij. Dan is het wel ineens een dingetje hoor, dat zingen."



Hoe kijk je terug?

,,Ik had vooraf met mezelf afgesproken geen tijd te verspillen aan zenuwen. Dat is redelijk gelukt. Vergeet niet dat er in die studio 600 man publiek zit van wie er altijd een paar 'nee' zitten te schudden. 'Niet verstandig geweest, jongen', dat idee. Er draaien twaalf camera's en er kijken, zo blijkt, 1,1 miljoen mensen. Zit allemaal in je hoofd."



Dat heb je aardig verborgen gehouden...

,,Nou, ik merk nu wat artiesten af en toe moeten doormaken. Wat je allemaal voor een optreden moet doen: niet vals zingen, de tekst uit je hoofd kennen, een performance geven. Als je dan zo'n Bruno Mars ziet optreden, lijkt het hem erg gemakkelijk af te gaan, maar als je toch weet wat er allemaal bij komt kijken. En wat ik dan doe, is nog maar een fractie van wat grote artiesten doen tijdens concerten."



De jury was lovend

,,Van Nielson was dat logisch. Ik had vooraf tegen hem gezegd: anders draai ik jouw muziek gewoon niet meer op de radio, haha. Maar serieus: leuk om hun commentaar te horen. Ik doe natuurlijk ook maar wat."



Je collega Gerard Ekdom, die ook in de jury zit, bracht twee jaar geleden een single uit. Dat was weliswaar een grap, maar toch.

,,Als ik de lijn van mijn radio 2-collega's wil doortrekken, moet het ervan komen hè. Gerard dus, Rob Stenders, Bart Arens, ik geloof zelfs dat Ruud de Wild een plaatje maakte. Dus wie weet..., maar nee het is geen ambitie."



Glennis Grace is jouw professional in de afvalrace. Wat heb je van haar geleerd?

,,Wat te doen als er iets onverwachts gebeurt. Dat een uithaal niet goed is, dat je je tekst kwijtraakt of dat de zenuwen plotseling de kop opsteken. Dan is het zaak om snel te handelen. Met een herhaling van tekst, of door woorden te gebruiken die eigenlijk op een ander plekje horen."



Welke zingende collega's hebben jou verrast? Hans Klok? Ruben Nicolai? Bibi?

,,Iedereen eigenlijk wel. Het niveau is hoog. En iedereen wordt steeds fanatieker."



Wat kunnen we na 'Multiply' nog meer van jou verwachten aan muziek?

,,Ik hou van soul, pop, Sinatra is te gek, maar ook Nederlands. Of dat ervan gaat komen? Kan ik nog niet verklappen."



Wat kun je wél verklappen?

,,Een dansje. Ik ga een dansje doen."



Pardon?

,,Ja, lach maar..."