Glennis Grace bezorgt publiek LA kippenvel

Bijna 9.000 kilometer verderop kwam de zangeres net uit The E Spot Lounge, een zaaltje boven restaurant Vitello’s in Los Angeles waar ze had opgetreden. ,,En het is super gegaan,” keek ze terug. Anthony reageerde trots. ,,Super, mama.”

Het aandoenlijke tafereel volgde op een uitbundige avond, die voor Glennis Grace (38) de opstap moet worden naar meer. De geboren Amsterdamse heeft haar zinnen gezet op een doorbraak in Amerika. ,,En dit was een lekker begin. Kippenvel”, vond haar manager Irene de Kom-Avogadri.

The E Spot Lounge was uitverkocht en de bezoekers waren opgetogen over het optreden van Glennis Grace die al bij de Whitney Houston-medley, als tweede ingezet, merkte dat iedereen van tafel opstond en spontaan begon te dansen. Als laatste zong ze Whitney Houston’s Run To You, waarna fans spontaan op haar kleedkamerdeur klopten en om een handtekening of selfie vroegen.

Diverse kopstukken uit de muziekwereld zaten in de zaal, zoals Jud Friedman en Allan Rich, de schrijvers van Run To You, Mervyn Warren, die de muziek schreef voor The Preacher’s Wife, de film met Whitney Houston en Walter Afanasieff, Grammy-winnaar en producer van tal van artiesten. ,,Het was echt te gek.”

Thuis in Almere komt de zangeres voorlopig niet. Komende dagen wordt de stad overspoeld door kopstukken uit de internationale muziekindustrie. In LA worden dan namelijk de BET Awards gehouden, prijzen die jaarlijks worden uitgereikt aan Afro-Amerikanen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van muziek, acteren, sport en andere vormen van amusement.

Glennis is erbij, legt met haar manager contacten en bezoekt het gala. ,,We zijn bezig een USA-team samen te stellen en het gaat de goede kant op. Nu moeten we doorpakken”, aldus de Kom-Avogadri over haar pupil die ook deel uitmaakt van de Ladies of Soul. Ze heeft één missie: Amerika veroveren. ,,En dat de hele wereld mijn stem hoort.”