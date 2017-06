Glennis ontmoet Jennifer Hudson en natte Kelly maakt doucheselfie

Glennis ontmoet superster

Glennis Grace, die recent haar eerste live-concert in de VS gaf, heeft in Amerika de wereldberoemde zangeres Jennifer Hudson ontmoet. Een mooie ziel, vindt Glennis.

What a pleasure finally meeting @iamjhud Loved hanging out together; you are such a beautiful soul♥️

Yo aan de wandel

Yolanthe Sneijder-Cabau nam haar zoontje Xess Xava mee uit wandelen en filmde hun beider voeten. Haar Instagramvolgers adviseren Wesleys echtgenote dit beeld vooral vast te houden. 'Want over 16 jaar heeft hij maat 45 en loopt hij met z'n meisie'.



My everything 😍🙏🏼❤️

Fred versus Leco

Stylist Fred van Leer kreeg de schrik van zijn leven toen hij eergisteren een black-out kreeg tijdens een festival in Spanje. Van te luidruchtig vuurwerk kreeg hij keiharde oorsuizingen. Na een dagje ziekenhuis keerde hij vandaag terug op Nederlandse bodem. Op de luchthaven van Barcelona kwam hij toevallig collega Leco van Zadelhoff tegen. En dat leverde de zoveelste roekoekoe-selfie op.

En dan komt je vriendje je toch lekker halen in Barca !!!! @lecolook #noujaeigenlijkgaathijnaarBarcalonaenkwamikhemtegen

Kelly knuffelt tegelmuurtje

Zelfs onder de douche zijn Kelly van der Veer en haar gsm onafscheidelijk. Tussen de druppels door maakte ze een ietwat pikante foto waarop te zien is hoe ze met haar voorkant tegen een antracietgrijze tegelmuur duwt.



Jim eert jubilerende ouders

Jim Bakkum eert vandaag zijn ouders die op de kop af 38 jaar getrouwd zijn. Bij een Instagramfoto schrijft hij onder meer: 'Bijna altijd zijn mensen verbaasd over het feit dat ik al zo vroeg gesetteld ben. 19 toen ik relatie kreeg, 23 toen ik trouwde en met 27 had ik al twee kindjes. Blijkbaar is dat tegenwoordig niet meer 'normaal'. Maar hoe kan ik het anders doen, als ik zo'n mooi voorbeeld heb als mijn ouders?'

Ruud racet

Acteur Ruud Feltkamp scheurde vandaag op het circuit van Zandvoort eens lekker in een glimmende BMW. Hoe het afliep? Dat is nog even afwachten. Dat Ruud het woord 'driften' gebruikt, zou kunnen duiden op een spanend slip- of glijmoment.

Racen/driften @bmwdrivingexperiencenl #zandvoort

Barbara's slaaplooks

Zo zag actrice Barbara Sloesen (28) eruit toen ze wakker werd na een muziekfestival. Met kleine dikke slaapoogjes.

🦄I woke up like this. Festival-Trash. #kleinedikkeslaapoogjes #bestkeptsecret

Mari krijgt een beurt

Sterrenkapper Mari van de Ven kreeg het team van Eigen Huis & Tuin op bezoek. Met welk interieurprobleem of tuindrama Mari al een tijdje worstelt, is gissen. Dat wordt pas in de uitzending geopenbaard.

Vandaag is Eigen Huis en Tuin bij mij thuis bezig met iets heeeel moois... Binnenkort meer info. 😉 #eigenhuisentuin #rtl4 #evelynstruik #thomasverhoef #interior #interiordesign #amsterdam #loveit

Barry knalt de toekomst in

Radiomaker Barry Paf heeft zijn nieuwe flat in Amsterdam gedoopt met een flesje goede bubbels. Na het openen van de champagne knalde de kurk per ongeluk over de balkonrand. Of het projectiel iemand raakte, houdt een schaterlachende Barry voor zich.