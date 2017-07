Gordon komt met gezonde variant McDrive

Gordon vroeg zijn fans eerder om ideeën nadat hij via Facebook zijn gedachten liet gaan over Blushing 2.0 en kon rekenen op ruim 3000 reacties. Na wat research ontdekte hij dat het concept niet nieuw is - zo opende in Californië al een drive-thru 'met een twist' - maar in Europa nog onbekend. ,,Ik heb inmiddels drie mogelijke punten gevonden waar ik terecht kan op superlocaties'', kirt Gordon vandaag. ,,Dus iedereen bedankt! Binnen nu en een jaar opent Blushing Healthy Drive Thru zijn deuren'', belooft hij. Zijn motto? 'Make Holland healthy again'.



Dat Gordon juist nu met de plannen van een voedzame toko komt, is niet heel raar. Goor is twee weken geleden begonnen met afvallen en volgt een streng veganistisch dieet. Ook traint hij drie keer per week met een personal trainer en trekt hij baantjes. Gordon trapte af met het 'schandelijke' gewicht van 112,7 kilo en is inmiddels ruim zes kilo lichter. ,,Ik ben op een missie en die vervolmaak ik op weg naar mijn streefgewicht en de balans vinden in goed en slecht. Dus af en toe een stuk blees of vis of een stuk kaas prima maar een keer per maand ofzo en de rest gezond en vooral clean eten. Ook bij Blushing zullen we meer de focus gaan leggen op deze ontwikkeling! Ik ga het doen!'', klonk het eerder deze maand.