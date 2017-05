Gordon wordt fotograaf in Het perfecte plaatje

Gordon is momenteel jurylid in Holland's Got Talent, presenteert met Jamai It Takes 2 op zondagen en begint komende week aan zijn laatste seizoen van Hotter Than My Daughter. In Het perfecte plaatje neemt Gordon het op tegen onder anderen Estelle Cruijff.



Het eerste seizoen van het fotografieprogramma, dat afgelopen najaar werd uitgezonden, werd gewonnen door Humberto Tan. In de finale versloeg hij Kim Feenstra, die tegenwoordig ook als professioneel fotografe actief is. ,,Ik ben heel, heel, heel, heel blij'', reageerde Humberto. ,,Voor mij is dit een van de mooiste prijzen die ik ooit gewonnen heb."



Ook Winston Gerschtanowitz en Heleen van Royen deden mee met de eerste reeks.