Groot aantal BN'ers bewijst Sandra Reemer de laatste eer

Pianist Wibi Soerjadi had een rode roos in zijn handen. En voormalig Soundmixshow-jurylid en recensent Jacques d'Ancona (79) had vanuit het hoge noorden minstens twee uur in de auto gezeten om afscheid te nemen van Sandra Reemer. ,,Sandra was warm, lief, vriendelijk, eigenlijk alles'', aldus D'Ancona. ,,Ze is veel te jong overleden. Ik word in september alweer 80 jaar en had beter in haar plaats kunnen gaan.''



Lees verder onder de foto