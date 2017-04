GTST: de lappenmand van soapland

5) Bing Mauricius (Everon Jackson Hooi)

Sowieso is blind zijn niet de eerste medische tragedie die Bing is overkomen sinds hij in 2005 naar Meerdijk kwam. Hij werd al eens neergestoken, bleek onvruchtbaar, overleefde kanker én werd onlangs door z'n hoofd geschoten door een sluipschutter. Kortom, bikkel Bing is een survivor die altijd weer licht aan het eind van de tunnel ziet.

4) Olivier Lievens (Ziggy Knel)

Vrolijke krullenbol Olivier maakte afgelopen november zijn debuut als de nieuwe liefde van Sam (Stijn Fransen). Ze zat noodgedwongen in een rolstoel vanwege verschoven rugwervels en was behoorlijk down. Hij leerde haar positief te blijven, met die instelling had hij immers ook z'n kanker overwonnen. Cynische kijkers zagen het al aankomen: de ziekte kwam keihard terug. Olivier weigerde medische behandeling en liet zich eind januari superpositief euthanaseren.

Volledig scherm Olivier blaast zijn laatste adem uit. © RTL

3) Edwin Bouwhuis (Raynor Arkenbout)

In 2010 maakte Edwin behoorlijk bleu zijn entree in de serie om al snel te ontdekken dat hij op jongens viel én gevoelens koesterde voor Lucas (Ferry Doedens). Uiteindelijk liep hij na een slippertje met dokter Ron het ebolavirus op. Daarmee was zijn lot bezegeld: Edwin bloedde dood in een ziekenhuisbed. Dat het wellicht wat ongepast was om uitgerekend één van de weinige homo's in de serie na seks te laten bezwijken aan een besmettelijke infectieziekte ontging de GTST-schrijvers volledig.

Volledig scherm Edwin kwam om het leven door ebola. © RTL

2) Nina Sanders (Marly van der Velden)

Bings' echtgenote Nina kan er ook wat van. Ze was zes toen soapbitch Martine Hafkamp haar liet ontvoeren. Dat veroorzaakte zoveel mentale misère dat ze jaren in een kliniek zat. Op haar 21e werd ze ook nog eens per ongeluk door haar rug geschoten, waardoor ze verlamd in een rolstoel belandde. Daar herstelde ze uiteindelijk van, maar in 2014 raakte Nina maandenlang in een uitzichtloos coma. Haar ogen gingen pas weer open nadat Marly's zwangerschapverlof er op zat.

Volledig scherm Nina heeft een ruime medische geschiedenis. Hier ligt ze in coma. © RTL

1) Ludo Sanders (Erik de Vogel)

Meerdijks' medisch wonder. In 1999 was hij maanden verlamd toen een wijnvat zijn benen verbrijzelde en in 2002 werd hij letterlijk en figuurlijk verblind door de mooie Roxy Belinfante toen ze chloor in z'n ogen spoot. Vorig seizoen bracht hij grotendeels in de lappenmand door wegens nierfalen. Erik de Vogel speelde die aftakeling magistraal door nóg stijver te bewegen en zijn tekst buiten adem uit te spreken. Na weken van slopende dialyse, kreeg Ludo een nieuwe nier van zus Maxime en inmiddels is hij weer zijn whisky slurpende oude zelf. Hij liep die nierschade trouwens op dankzij Bing, die hem in de rug raakte tijdens een potje kleiduif schieten... En toen mankeerde hij nog niets aan z'n ogen.

Volledig scherm Ludo werd neergeschoten wat hem nierfalen opleverde. Hij was ook nog blind en verlamd. © RTL