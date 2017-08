Hackers zeggen gejatte aflevering Game of Thrones nog even geheim te houden

In een mail aan The Hollywood Reporter zeggen de afpersers dat het lekken van het materiaal is uitgesteld. Als reden geven ze dat er nieuwe potentiële kopers zijn voor het materiaal. ,,Een aantal van HBO's grootste concurrenten is in onderhandeling om de data te kopen. De deal is bijna rond. Arm HBO zal nooit meer aan de top komen", schrijven ze. The Hollywood Reporter merkt op dat het zeer onwaarschijnlijk is dat grote mediapartijen interesse hebben in het gestolen materiaal.