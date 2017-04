Halina Reijn vindt acteren met Jude Law beangstigend en spannend

Halina Reijn geniet van haar tijd in Londen, maar vindt het ook 'beangstigend en spannend'. De 41-jarige actrice is vanaf volgende week te zien in het stuk Obsession, waarin ze naast Jude Law speelt.

,,Ik voel me hier fris, maar ervaar ook veel druk. In Amsterdam kan alles, maar Londen voelt anders. Ik moet een tandje bijzetten", zegt Halina vandaag in een interview met The Guardian. ,,Niemand kent me hier."

Ook de eerste ontmoeting met haar wereldberoemde tegenspeler was spannend. ,,Ik ben groot fan van Jude, maar was ook een beetje bang." Die angst bleek nergens voor nodig, volgens Halina is Jude als een vis in het water bij Toneelgroep Amsterdam. ,,Het is verbazingwekkend hoe goed Jude zich heeft aangepast. Hij past goed bij ons gezelschap omdat hij fysiek sterk is en rust heeft."

Halina heeft het met The Guardian ook over haar vriendschap met Carice van Houten. ,,Mensen in Nederland zijn geobsedeerd door onze vriendschap", vindt ze. ,,Ik hou van Carice, ze is erg belangrijk in mijn leven, maar de interesse in ons is soms een beetje vreemd." Volgens Halina is dat mede het gevolg van de 'enorme obsessie met beroemdheid in Nederland'.