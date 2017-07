Harper Beckham ontdekt dat haar moeder een popster is

Louis Tomlinson: Harry wilde pauze One Direction

15:13 Harry Styles was degene die het initiatief nam voor het in de koelkast zetten van One Direction. Op zijn voorstel laste de boyband in maart vorig jaar voor onbepaalde tijd een pauze in. Collega Louis Tomlinson had het erg moeilijk met die keuze, maar kon niet anders dan zich erbij neerleggen, vertelt hij in een interview met The Sun.