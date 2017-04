Harry Styles uit de kleren voor artwork debuutalbum

Harry Styles geeft zich letterlijk bloot op zijn eerste soloplaat. De One Direction-zanger deelde vandaag een paar foto's van het artwork van zijn debuutalbum . Daarop is hij vermoedelijk naakt in bad te zien.

Harry maakte ook bekend wanneer de plaat verschijnt: op 12 mei. Op het langverwachte schijfje staan tien nummers, waaronder natuurlijk zijn eerste solosingle Sign Of The Times. Andere nummers zijn onder meer Carolina, Sweet Creature en Kiwi.

Harry's fans reageren op social media verrukt op het nieuws. Sommige liedjes roepen wel vragen op. Zo vragen veel Directioners zich naar aanleiding van het nummer Ever Since New York af wat er in de Amerikaanse stad is gebeurd.

De single Sign of the Times bereikte recent de toppositie in nagenoeg alle iTunes-klassementen ter wereld, waaronder die in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland. In de pas opgezette dagelijkse hitlijst van het Amerikaanse Billboard, dat zich baseert op online trends, haalde Styles ook de eerste plaats.

Film

Komende zomer maakt Styles ook zijn debuut als acteur in de oorlogsfilm Dunkirk van regisseur Christopher Nolan. Vorig jaar spendeerde Styles enkele weken in en om het voormalige eiland Urk voor de opnames ervan.

Ondertussen had Styles (23) ook nog nieuws over zijn liefdesleven. Na een paparazzi-vriendelijke affaire met Taylor Swift is de zanger nu al een tijdlang vrijgezel. Tegen de BBC zei Styles dat hij al maanden geen date meer heeft gehad omdat hij zo hard heeft gewerkt. Dat was tussen al het juichende succesnieuws ongetwijfeld het beste bericht dat zijn vrouwelijke fans zich konden wensen.

HARRY.STYLES //12.MAY.17// Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Apr 2017 om 4:52 PDT