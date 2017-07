Heeft Arcade Fire wéér de beste plaat van het jaar gemaakt?

MuziekrecensieHet lijkt sinds 2004 een ijzeren wet in de pop: als Arcade Fire een album uitbrengt, eindigt het overal ter wereld in de lijstjes met beste platen van het jaar. Morgen verschijnt hun vijfde: Everything Now . Lees onder dit artikel de recensie.

David Bowie was zo’n fan dat hij in 2013 backing vocals inzong voor het nummer Reflektor, de titelsong van het vierde album van Arcade Fire. Die plaat stond in december op plaats vijf in de lijst van de beste albums van het jaar van het toonaangevende tijdschrift Rolling Stone. Die klassering was de laagste ooit voor het Canadese Arcade Fire. Debuutalbum Funeral eindigde in 2005 op 1, net als opvolger Neon Bible in 2007. Plaat nummer drie, The Suburbs, was volgens Rolling Stone het op drie na beste album van 2010.

Bij gevolg zijn de verwachtingen voor het nieuwe album van het Canadese zestal uitermate hoog. Everything now, dat morgen verschijnt, moet het hoogtepunt worden van een muziekjaar waarin nog weinig werkelijk opzienbarende albums zijn verschenen. Mede dankzij enkele krachtige, recente concerten, waaronder een veelgeprezen slotshow op festival Best Kept Secret, lijkt Arcade Fire in de vorm van zijn leven te zijn.

En dat is knap voor een band die al 16 jaar bestaat en met twee broers én een echtpaar (frontman Win Butler (37) heeft zowel zijn jongere broer Will als zijn vrouw Régine in de groep) een potentieel explosieve samenstelling heeft.

Top 40-hits heeft de formatie na al die jaren niet op zijn naam, maar wel tientallen gouden en platina onderscheidingen voor zijn albums. Op festivals behoort Arcade Fire ook al jaren tot de absolute publieksfavorieten.

Sinds 2014 heeft de groep in ons land zelfs een optreden op zijn naam dat in de overlevering zelfs elk jaar legendarischer lijkt te worden. Op maandag 9 juni van dat jaar begon de band om 19.30 aan zijn optreden op Pinkpop. Het was droog, maar dat duurde niet lang. Halverwege de show had een plotse stortregen het publiek al volledig doorweekt. Na nog een kwartier spelen in de storm noopte code rood – dreigend zwaar onweer – de band zijn optreden te beëindigen. Wie het noodweer trotseerde (elders op het terrein wachtten bezoekers gehurkt de donder af), maakte een onvergetelijk concert mee.

Wie de leden van Arcade Fire daardoor als Spartaanse podiumarbeiders op het netvlies heeft, keek afgelopen week vreemd op toen de band voor het releaseconcert van vanavond een strenge dresscode bekendmaakte. De band wilde alleen hip geklede fans in de zaal in New York. Korte broeken, slippers en mouwloze hemden werden verboden op straffe van verwijdering. Dezelfde consequentie zou gelden voor filmen met een mobiele telefoon.

Na een kleine opstand onder fans, die zich afvroegen waarom een band zich met hun kleding bemoeide, kwam Win Butler met een verklaring. De dresscode was een misverstand. Uiteraard mag iedereen aantrekken wat hij wil, maar hij stelt het wel op hoge prijs als bezoekers in plaats van naar het schermpje van hun telefoon gewoon naar het podium kijken.

Arcade Fire – Everything Now

