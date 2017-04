Heintje in duet met zichzelf

,,Het is een technisch hoogstandje. Het betreft liedjes van zo'n vijftig jaar geleden en daar zing ik nu, met mijn zware stem, een tweede stem bij. Erg leuk om te doen en het resultaat is verrassend'', zegt Hein. ,,Veel fans zullen het waarderen, dat weet ik wel zeker. Het is dan ook min of meer een cadeau aan hen die me altijd trouw zijn gebleven."