Henny Huisman lacht om 'afzeikreacties' na adoptie 'babyaap'

,,Altijd al willen hebben. Zó lief'', vertelt hij in het videootje waarin het aapje te zien is in een zuurstokroze pakje en met dito speen in de mond. Van de duizenden 'afzeikreacties' wordt hij niet warm of koud. Want, zo benadrukt hij, het is geen echte babyaap maar een superrealistische pop.'



,,Onze hulp in huis had het ding gekocht en meegenomen om het aan mij en mijn vrouw te laten zien. Vervolgens ben ik ermee voor de camera gaan staan en heb net gedaan of ik de acht maanden oude Bibi in mijn gezin had opgenomen. En toen ben ik rustig gaan afwachten hoe de buitenwacht zou gaan reageren. Erg voorspelbaar.''



De reacties lieten niet lang op zich wachten. ,,Ik lig helemaal in een deuk'', benadrukt Henny die de negatieve kritiek op Twitter en websites als Dumpert best begrijpt. ,,Ik ben namelijk zelf ook een fel tegenstander van het vermenselijken van dieren en zou dus echt nooit zo'n aapje in huis nemen. Aangeklede dieren zijn in mijn ogen een regelrechte gruwel. En zo'n primaatje hoort niet bij mensen maar gewoon bij haar moeder aan de borst.''



Dat er speelgoed bestaat dat als twee druppels water lijkt op een babyaap vindt Huisman 'best wel een beetje vreemd'. ,,Kennelijk zijn er mensen die het leuk vinden om zo'n ding thuis te verzorgen.'' Zijn hulp doet dat overigens niet. ,,Voor haar is het alleen een leuk hebbeding.''