Het jachtseizoen is geopend voor de sterren

NOS-directeur De Jong: geen verschil in kijkers vrouwenvoetbal

13:18 Het is al wekenlang hot topic: wie kijken er nu eigenlijk naar onze Oranje Leeuwinnen op tv? Is het een heel andere doelgroep of stemt de liefhebber van het mannelijke spelletje ook af op het vrouwelijke duel? Volgens NOS-directeur Jan de Jong is het simpel. ,,Mensen die van voetbal houden, kijken naar zowel mannen- als vrouwenvoetbal."