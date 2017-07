'Hoe ouder, hoe beter'

Kort geleden sprak ik in Amsterdam met een generatiegenoot van Thompson, de eveneens Engelse actrice Amanda Redman (59), die vooral in televisieseries schittert. Aanleiding was haar rol in de tv-reeks The Good Karma Hospital die binnenkort op de zender BBC First begint.



Redman had ik dertig jaar geleden gesproken over de tv-serie To Have and To Hold in een Londens winkelcentrum, waar zij met haar baby en nanny toch moest zijn om boodschappen te doen. Toen ik haar daaraan herinnerde, deed zij net alsof ze zich dat nog haarfijn voor de geest kon halen. Niet dus. Haar agent had dit voorval kort voor het interview in haar oor gefluisterd.



Net als Thompson is Redman een actrice die vol vuur en met humor over zichzelf kan praten. Terwijl zij toch enkele heel nare dingen in haar leven heeft meegemaakt. Als kind kreeg zij een pan hete soep over haar arm. Die zit nog steeds vol littekens. Zij verbleef drie jaar in een ziekenhuis om te herstellen. Het is een drama waar zij openhartig over praat. ,,Ik zie geen reden dit te verbergen'', zegt Redman, die in haar series kleding met korte mouwen draagt. ,,Het is een onderdeel van mijn lichaam waar ik allang vrede mee heb. Ooit moest ik in een restaurant mijn arm bedekken op verzoek van de eigenaar omdat de andere gasten er moeite mee hadden om tegenaan te kijken. Dat heb ik toen gedaan. Tegenwoordig weiger ik dat.''