Horrorfilm Get Out ook in Nederland hit in bioscopen

De lowbudgethorrorfilm Get Out trekt ook in Nederland volle zalen. Het veelgeprezen debuut van regisseur Jordan Peele trok in de eerste vier dagen 40.000 bezoekers. Dat blijkt uit de bezoekcijfers van de Nederlandse bioscopen.

Get Out gaat over de zwarte twintiger Chris (Daniel Kaluuya) die voor het eerst meegaat naar de ouders van zijn witte vriendin Rose (Allison Williams). Omdat haar ouders niet gewend zijn aan interraciale relaties, toont Chris zich van zijn beste kant. Toch blijft hij het gevoel hebben dat er iets niet klopt aan de ouders van Rose.

De film kreeg zowel in de VS als in Nederland lovende recensies voor de manier waarop regisseur Peele heel knap horror en sociale satire met elkaar weet te mixen. De regisseur brak eerder door met zijn show Key & Peele, waarmee hij vorig jaar een Emmy won. Ook won de horrorfilm vorige week op festival Imagine de publiekprijs Silver Scream Award.

In de VS brak Get Out al diverse records. De horrorhit, die amper 4 miljoen euro kostte, passeerde in Noord-Amerika onlangs de mijlpaal van 100 miljoen dollar winst; Peele is daarmee de eerste Afro-Amerikaanse filmmaker die met een debuutfilm dat bedrag binnensleept. Volgens Forbes is het ook de meest succesvolle bioscooptitel ooit die niet is gebaseerd op eerder gepubliceerd materiaal zoals een bekend boek of een televisieserie.

Fast and the Furious