Huis van Big Bang Theory-acteur Johnny Galecki afgebrand

Volgens entertainmentsite TMZ was Johnny niet aanwezig op de ranch, die hij vooral als vakantiewoning gebruikt. Bronnen van de site weten te vertellen dat de 42-jarige acteur, die Leonard speelt in The Big Bang Theory , wacht op toestemming van de brandweer om zijn terrein te betreden. Op dit moment zijn de wegen in de omgeving nog afgezet.

In een korte reactie tegenover TMZ liet de acteur gisteren weten dat hij meeleeft met de andere slachtoffers van de brand. ,,Het is een dreiging waar we altijd mee leven, waarvoor anderen ons misschien voor gek verklaren, maar we doen het omdat leven in onze prachtige, landelijke omgeving het waard is." De acteur bedankte de lokale brandweer en politie voor hun inzet.