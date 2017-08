Huldiging Oranjeleeuwinnen trekt 5,6 miljoen tv-kijkers

Dat Nederland massaal aan de buis gekluisterd zat voor het Europees kampioenschap blijkt overigens ook uit gegevens van drinkwaterbedrijf Vitens. Volgens Vitens speelden de Oranjevrouwen speelden gisteren zó'n spannende voetbalfinale, dat de tv-kijkers niet naar de wc wilden. Het bedrijf zag zondag in de rust van de EK-finale een flinke piek in het watergebruik. De tweede helft was helemaal spannend, toen zakte het waterverbruik volledig in.

Tijdens de rust van de finale die Nederland won van Denemarken, steeg het verbruik van 3000 kubieke meter per uur naar 3500 kubieke meter per uur, ofwel 500.000 liter per uur extra. Ook voor aanvang van de wedstrijd was een piekje in waterverbruik te zien. De Nederlandse voetbalsters wonnen met 4-2 in Enschede. Ze worden vanavond in Utrecht officieel gehuldigd.